L'allaitement est-il le meilleur moyen de nourrir un bébé ?

À écouter ALLAITEMENT - Patrick Tounian est l'invité de RTL Midi 00:07:09

Faut-il allaiter ? C'est la question que se posent toutes les jeunes mamans ou en passe de le devenir. 56 % des femmes font ce choix. Plusieurs études récentes ont dénoncé la place prise par le lait infantile, le lait qui n'est pas maternel et qui peut être donné aux enfants dès la naissance. "Il n'y a rien mieux de mieux que le lait maternel. Aucun lait infantile ne pourra remplacer le lait maternel, qui reste l'idéal absolu", explique Patrick Tounian, chef du service de nutrition pédiatrique à l'hôpital parisien Trousseau.

"Parmi les deux avantages démontrés", il y a en premier, "la protection contre les infections. Le deuxième, c'est une amélioration des performances cognitives", explique le médecin. "Pour être très pragmatique, ils sont plus intelligents". Mais le médecin précise qu'il y a un bien sur ce deuxième avantage, "parce que les enfants allaités sont dans les niveaux sociaux favorisés et c'est donc un facteur confondant", détaille le médecin. Si les laits infantiles tentent de se rapprocher du lait maternel, "on sait que le lien entre la mère et l'enfant au moment de l'allaitement améliore le développement neurologique de l'enfant", précise Patrick Tounian.

Il est possible de se passer de lait maternel

En revanche, il tient à préciser que "les mamans qui ne veulent pas allaiter, quelle que soit leur raison, ne doivent pas culpabiliser". Si "les laits infantiles ne sont pas aussi bons que le lait maternel, ils s'en sont approchés. Ces mamans-là sans les culpabiliser, il faut les rassurer, leur donner le meilleur lait et leurs enfants se développera très bien", indique-t-il. Car ne pas allaiter peu également avoir des avantages. "Le couple qui ne veut pas allaiter, le papa pourra donner le biberon plus tôt", nuance le chef du service nutrition pédiatrique de l'hôpital Trousseau. S'il n'est pas encore démontré que l'allaitement par le père est un avantage pour le bébé, c'est certainement "un avantage pour le papa".

Pour le temps d'allaitement, "c'est la maman qui décide. Après, il faut préciser qu'un enfant allaité après six mois doit être supplémenté en fer. Mais si la maman décide d'allaiter deux ans, libre à elle. Il faut bien sûr que l'enfant soit suivi, qu'il grossisse bien et qu'il soit supplémenté en fer", explique le médecin. De manière générale, l'allaitement de l'enfant dure en moyenne "six semaines à deux mois", bien que "la durée de l'allaitement augmente de plus en plus".

"S'il y a une chose à changer en France, c'est que le congé maternel après l'accouchement est très court, 10 semaines. En Scandinavie, elles ont un an si elles allaitent. Et ça, c'est sûrement quelque chose à améliorer pour augmenter la durée de l'allaitement", finit par expliquer Patrick Tounian.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info