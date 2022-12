Kylian Mbappé : la flûte traversière, son talent caché

Avant d'aller rejoindre les espoirs du foot à Clairefontaine à 11 ans, Kylian Mbappé était élève au Conservatoire de Bondy pendant six ans. Kylian Mbappé n’est pas un génie de la flûte, mais c’était un élève volontaire et marquant, selon ses professeures.

Sa prof de flûte, Françoise Ducos, se souvient très bien de son ancien élève à la personnalité attachante. Kylian Mbappé a commencé par le piccolo car, selon elle, à huit ans c'était un garçon de petit de taille. Puis il s'est mis deux ans à la flûte traversière.

Ce sont ses parents qui ont souhaité que le petit Kylian sorte un peu du foot. Françoise Ducos est fière d’avoir réussi auprès de Kylian Mbappé comme à tous ses élèves à casser l’image de “la musique pour les riches” : "Je dis souvent à mes élèves qu'avant, on enseignait la musique aux rois et aux princes et que ce sont eux, maintenant, mes rois et mes princes. Je suis contente qu'un vaillant chevalier ait réussi à se faire un nom !".

Céline Bognini, sa prof de solfège, se souvient très bien, elle aussi, du petit Kylian apprenti musicien : "Des yeux qui pétillent, une envie incessante d'apprendre, très intelligent. Il avait quelque chose dans les yeux qui étaient tellement incroyable que ça m'a interpellé. Ça fait quinze ans et je m'en rappelle encore !".

Selon ses professeures, avoir appris un instrument de musique a pu l’aider sur le terrain. Le conservatoire est aussi une école de la rigueur où le musicien apprend comme le sportif l’anticipation, la mémoire, la gestion du temps.

Céline Bognini admire l’homme et le sportif qu’est devenu Mbappé et le compare à Mozart et Einstein par son talent et sa force de travail.

Kylian Mbappé n’a pas oublié ses origines musicales : au-delà de ses dons à l’école orchestrale de Bondy, l'attaquant est venu voir les enfants au conservatoire de Bondy. Il s’y est vu remettre une flûte par la maire de la ville en 2018.

Un moment dont ses élèves parlent encore aux professeures pour qui Kylian Mbappé est évidemment une inspiration.

