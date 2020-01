Kamel Kerrar, retrouvé pieds et poings liés dans la Scarpe : meurtre ou suicide ?

publié le 28/01/2020 à 23:12

A la Une de l’heure du crime ce soir, le combat de toute une famille de Douai dévastée par la disparition d’un des leurs, Kamel, 43 ans, handicapé par une sclérose en plaque, qui vivait au domicile de ses parents. L’affaire remonte au mois de décembre 2014. Le 24 décembre le grand frère de Kamel Kerrar, signale à la police sa disparition inquiétante.

Deux jours plus tard, un pêcheur à la ligne remonte à la surface du canal de la Scarpe, la rivière qui traverse Douai, le corps de Kamel. Pour les autorités il s’agit d’un suicide. Mais la famille ne croit pas à cette explication. En effet, le noyé avait ses chaussures attachées entre elles par leurs lacets et une écharpe nouée autour des bras quand il a été repêché ! Mais il n'était pas ligoté. Et le corps ne semblait porter aucune trace de violence.

Alors Kamel est-il mort noyé ? Ou a-t-il été agressé et jeté à l’eau par son ou ses agresseurs comme le pense sa famille ? Ni l'autopsie ni les différentes analyses ordonnées n'ont permis de déterminer les causes exactes du décès. La famille, elle, s’interroge sur le fait que Kamel ait pu faire les nœuds qui liaient ses lacets lui-même, alors que sa sclérose en plaque l'handicapait au niveau des mains et des doigts.

Dès lors ils engagent de nombreuses procédures judiciaires qui n’ont pas encore abouti mais le dossier s’est aussi enrichi de plusieurs témoignages troublants et d’une lettre anonyme évoquant un meurtre par quatre agresseurs de la région.

Nos invités

Roger-Marc Moreau, criminaliste.

Maître Loïc Bussy et Maître Damien Legrand, du barreau de Douai et de Lille avocats de la famille de la victime.

Abdelhafid Kerrar, le grand frère de Kamel.