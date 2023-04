Jours fériés de mai : comment poser ses jours pour profiter au maximum de ponts et week-ends prolongés ?

On se souvient en 2022 de tous ces jours fériés qui tombaient un dimanche. Cette année, le mois de mai est beaucoup plus propice aux congés car non seulement les week-ends se prolongent d'eux même, mais la Pentecôte tombe aussi en mai.



On commence donc avec le 1er mai et le 8 mai qui sont des lundis ! Cela permet de profiter de longs week-ends sans effort. Et si vous avez encore quelques jours de congés à poser, il en suffit de 4 seulement pour bénéficier de 10 jours de vacances : 10 jours de vacances entre le vendredi 28 avril au soir et le mardi 9 mai au matin. Vous posez le mardi 2, le mercredi 3, le jeudi 4 et le vendredi 5 mai et comme ils sont encadrés par les deux week-ends prolongés du 1er et du 8 mai, le tour est joué.



Benoit Serre qui est directeur des ressources humaines chez L'Oréal et vice-président de l'association nationale des DRH a calculé : "On a 11 jours ouvrés sur le mois de mai, c'est 50% des jours travaillés. Pour les entreprises, l'avantage, c'est qu'on le sait, on n'est pas surpris. On sait qu'on va avoir des demandes de congés dans tous les coins à ce moment-là. Les 10 premiers jours de mai, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde dans les boîtes. Et puis vous ajoutez un peu de télétravail, des gens qui en prennent un peu avant un peu après et il y a des gens que vous ne voyez pas pendant 15 jours".

Une période de vacances scolaires

Il y a aussi des vacances scolaires à cette période-là. Entre le 1er et le 8 mai, il s’agit de la deuxième semaine des vacances de la zone C (l’Île-de-France, et les académies de Montpellier et Toulouse) pour qui la rentrée est le 9 mai. La Zone B, elle, a le 1er mai dans ses congés et la rentrée est le 2. Quant à la zone A, elle n'a pas de vacances en mai. Les congés de printemps pour cette zone démarrent ce vendredi soir 8 avril ou samedi 9 avril après les cours et ils se termineront le 23 avril.



Ensuite en mai, le jeudi de l'Ascension – 18 mai – est férié et l'Éducation nationale a décidé que le vendredi 19 et le samedi 20, les élèves n'auront pas classe. Si les parents veulent aussi profiter du pont, il faut eux qu’ils posent le vendredi 19 mai. Une entreprise peut refuser à ses employés de faire le pont. Rien n’oblige l’employeur à accepter toutes les demandes de congés rappelle Benoit Serre.

"On demande aux gens de se positionner et puis il y en a quelques-uns à qui on refuse pour des raisons de service. Quand ça pose vraiment un problème de fonctionnement, vous vous arrangez avec le salarié mais il faut éviter le premier arrivé premier servi et on se répartit intelligemment sur les autres week-ends prolongés", dit-il. Potentiellement, l'employeur peut même vous imposer de faire le pont avec un jour de congé qui sera posé d'office.



Quid du lundi de Pentecôte ?

La Pentecôte tombe cette année le dimanche 28 mai. Et le lendemain, le lundi 29 est férié. Le lundi de Pentecôte n'est plus obligatoirement la journée de solidarité. Cette journée a été instaurée en juin 2004 et initialement fixée le lundi de Pentecôte. Et puis les modalités ont changé en avril 2008. Certaines entreprises ont gardé le lundi de pentecôte travaillé.

Dans ce cas, si vous souhaitez profiter d'un week-end prolongé avec vos enfants qui eux n’ont pas école, il faut poser un jour de congé ou de RTT le lundi. Dans d'autres entreprises, le lundi de Pentecôte est férié, mais les employés ont alors un jour de congé en moins dans leur quota de congés annuels. Et puis dernière possibilité, la journée de solidarité peut être fractionnée : 7 heures de travail supplémentaires à répartir dans l'année et dans ce cas, vous ne travaillez pas le lundi de Pentecôte. Tout dépend de votre accord d’entreprise.

