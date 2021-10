Journée mondiale de la mer : 3 documentaires à voir absolument

Pour l'Organisation maritime internationale (OMI), la Journée mondiale de la mer est l'occasion de sensibiliser aux problématiques du secteur maritime un large public. Cette édition 2021 explorera le thème "Gens de mer : au cœur des transports maritimes de demain".

L'OMI organisera ce jeudi 30 septembre un séminaire en ligne pour mettre en avant le rôle vital que joue le secteur maritime dans notre quotidien. Un message du Secrétaire général de l'OMI Kitack Lim ouvrira l'événement et sera suivi d'une discussion avec quatre marins autour des sujets suivants : la diversité, la sûreté maritime, le changement d'équipage et la protection de l'environnement.

Selon de 2019 de la revue Nature, depuis les années 1950 et l’explosion de l’utilisation du plastique, pas moins de 8 millions de tonnes de ce matériau finissent chaque année dans les eaux. Pour comprendre le thème maritime dans son ensemble et son impact sur notre futur, voici une liste de trois documentaires sélectionnés par la rédaction.

"Méditerranée, notre mer à tous" sur Salto

C'est un plongeon garanti au cœur de l'histoire de la mer méditerranée que propose la plateforme Salto. Elle qui est le berceau des civilisations égyptiennes et mésopotamiennes, la mer méditerranée est peu connue. Pourtant, c'est grâce à cette mer que l'homme a imaginé l'agriculture, le commerce et a pensé la démocratie. C'est au creux de ses flots que sont gravées les grandes pages des religions monothéistes telles que l'islam le christianisme et le judaïsme.

En prenant de la hauteur et en filmant les paysages "vus du ciel", les deux réalisateurs retracent notre histoire. De Marseille à Tanger, d'Alexandrie à Rome, de Barcelone à Jérusalem, des déserts brûlants aux cigales des Garrigues ... Ce sont 427 millions d'habitants et 24 pays différents qui sont directement liés à la Méditerranée.

La mer méditerranée semble nous rassembler dans l'œil de Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot. Mais dans la voix de Gérard Darmon, on comprend l'histoire de ce territoire source de conflits et de crises à répétition. "Que propose la Méditerranée au monde de demain ?" s'interroge le documentaire.

"Chasing Coral" sur Netflix

"Après avoir vu ces images, vous ne verrez plus jamais l'océan de la même manière" selon l'association de conservation marine Coral Guardian. Une équipe rassemblant des plongeurs, des scientifiques et des photographes du monde entier s'est organisée pour s'aventurer au milieu des récifs coralliens. Mais derrière les images de carte postale, c'est une véritable enquête sur les impacts du changement climatique dans les océans qui est menée.

Comment suivre la dégradation des coraux de manière fiable ? Grâce à la technique du time-lapse qui consiste à prendre en photo tous les jours le même lieu subaquatique pendant un certain temps. C'est un monde invisible qui devient ainsi les premiers indicateurs visuels du changement climatique. Un document choc qui émeut et révolte.

Jeff Orlowski et son équipe de scientifiques révèlent la nécessité des coraux pour la vie sous-marine mais aussi pour la vie terrestre. Les récifs coralliens servent aussi de protection côtière contre les catastrophes naturelles. Au total en France, environ 12.000 sociétés, 50.000 emplois et plus de 175.000 ménages dépendent des récifs coralliens et des écosystèmes associés.

"À la rencontre des peuples des mers" sur Arte

On l'appelle "Captain Marck". Marc Thiercelin est un navigateur et un skipper professionnel français. C'est lui qui est à l'initiative de cette série de reportages sur les océans du globe. À travers des images hautes en couleurs, il partage le quotidien de ceux qui vivent de la mer. Celui qui totalise cinq tours du monde en solitaire a délaissé la course au large pour arpenter la planète à la rencontre des peuples des mers. Il partage alors le quotidien de 30 communautés d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Océanie et d’Asie.



Chaque épisode fait une trentaine de minutes et propose de découvrir une nouvelle population. "Je retiens de ces 30 rencontres exceptionnelles des enseignements inspirants philosophiques de vie minimaliste", témoigne Marc Thiercelin sur son site personnel.