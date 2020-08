publié le 13/08/2020 à 16:20

Ce jeudi 13 août, on fête la journée mondiale des gauchers. Une partie réduite de la population, qui ne mène pas toujours une vie facile. Ils représentent environ 10 à 15% de la population mondiale. En France, ils sont 9 millions, selon lesgauchers.com.

Beaucoup de petits détails viennent compliquer le quotidien des gauchers. Il est bien connu que l'écriture est plus compliquée pour eux. Écrire avec la main gauche fait repasser la main sur ce qui est déjà écrit et peut laisser des traces d'encre. Mais ce n'est pas tout.

Les ustensiles de cuisine aussi présentent leur lot d'inconvénients. La plupart sont réservés aux droitiers. C'est le cas pour les couteaux à poisson par exemple, mais aussi des ouvre-boîtes, des économes ou tous les ustensiles avec des "becs verseurs", comme les louches ou les casseroles.

Même les armes à feu sont conçues pour les droitiers. Emmanuel, 52 ans, confie à RTL.fr qu'"à l'armée, j'avais dû faire monter mon FAMAS en position gaucher".

Des avantages tout de même

Le fait d'être gaucher ne présente heureusement pas que des désavantages. De nombreuses personnalités ont su prouver le contraire, notamment dans le domaine sportif.

Rafael Nadal, Lionel Messi, Laura Flessel, Diego Maradona ou encore Johnny Wilkinson ont tous deux points en commun. Ils sont gauchers et excellents dans leur domaine sportif. Car oui, être gaucher peut s'avérer être un sacré avantage dans le sport.

Leurs adversaires restent tellement habitués à affronter des droitiers que, face à un gaucher, ils perdent leurs repères et se voient rapidement déstabilisés. Ces cas sont particulièrement visibles en escrime, en tennis et en boxe. On surnomme d'ailleurs un boxer gaucher une "fausse patte".

Les gauchers sont aussi plus créatifs que les droitiers. La chercheuse britannique Chris McManus a avancé dans son livre Right Hand, Left Hand qu'ils ont un hémisphère droit plus développé que les droitiers.

Or l'hémisphère droit est responsable du rêve, de l'imagination, des couleurs... Tous des domaines liés à la créativité. De nombreuses personnalités, réputées comme créatives sont ainsi gauchères, à l'instar de Jimi Hendrix, Léonard de Vinci, Charlie Chaplin ou encore Michel-Ange.