Carrie Fisher, la légendaire Princesse Leia dans la galaxie fort fort lointaine de Star Wars, est décédée mardi 27 décembre à 8h55 du matin, à Los Angeles, apprend-t-on dans un communiqué émis par le porte-parole de sa famille, au nom de sa fille, Billie Lourd, et d'abord publié sur le site du magazine People. L'actrice américaine Carrie Fisher est morte aujourd'hui à l'âge de 60 ans.



Quelques jours après avoir fait une crise cardiaque dans un avion entre Londres et Los Angeles, c’était le 23 décembre dernier. Carrie Fisher n'avait que 19 ans quand elle a commencé à tourner dans la saga Star Wars...

Princesse de la rébellion aux côtés d'Harrison Ford et de Mark Hamill . Aux États-Unis son décès est un véritable drame. La mort de Carrie Fisher est le sujet le plus discuté sur les réseaux sociaux, les programmes ont été arrêtés sur certaines chaînes.

À écouter également dans ce journal

- La Française Claude Gensac est morte la nuit dernière dans son sommeil, elle avait 89 ans. Bien connue pour avoir incarné à l'écran l'épouse de Louis de Funès dans une dizaine de films, c'était la biche de Ludovic Cruchot.





- Grippe : les treize régions de France métropolitaine sont désormais concernées, c’est quatre de plus que la semaine dernière. La Ministre de la Santé Marisol Touraine confirme la recrudescence de l'épidémie et annonce la mise en place de moyens supplémentaires



- Drôme : Le suspect de 23 ans est toujours interné en hôpital psychiatrique. On en sait un peu plus sur sa personnalité et sur sa cavale meurtrière. Sur sa route, il a tué trois fois près de Valence et blessés gravement deux autres personnes.



- Une annonce immobilière particulière...Pour la location d'un appartement de Levallois-Perret, dans les Hauts de Seine. La fiche de ce logement géré par une agence Laforêt précise clairement qu'elle ne veut pas de noir...



- Depuis 4 semaines les prix de l'essence et du gazole n'arrêtent pas d'augmenter. En cause : les cours du pétrole / qui clôturent l'année à un niveau record. Le litre de sans plomb s'écoule / à 1 euro 40 et 1 euro 20 pour le gazole.