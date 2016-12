Neuf régions sur treize sont déjà touchées par l'épidémie. 8,4 millions de doses de vaccins contre la maladie ont déjà été vendues et il est encore temps se faire vacciner.

> Épidémie de grippe : est-il encore temps de se faire vacciner ? Crédit Image : MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

par Odile Pouget , Philippe Peyre publié le 22/12/2016 à 13:01

La grippe s'installe pour Noël et c'est tôt pour la saison. Neuf régions sur treize sont déjà touchées par l'épidémie. Selon nos informations, 8,4 millions de doses de vaccins ont déjà été vendus, soit 2% de plus que l'année dernière.



S'il est encore temps de se faire vacciner car l'épidémie vient de démarrer et qu'on n'en sera pas débarrassé avant deux à trois mois, il faut faire vite. Un délais de quinze jours à partir de la date de l'injection est en effet nécessaire pour être protégé, le temps que l'organisme développe des anticorps qui permettront de neutraliser le virus. En plein pic de l'épidémie, il sera vraiment trop tard mais il est très difficile de prédire une date. Seule certitude : les virus qui circulent cette année sont très proches de l'une des souches contenue dans le vaccin, ce qui accroît son efficacité.



Sur les 25 cas graves admis cette semaine en réanimation, la moitié des patients n'étaient pas vaccinés.