Laforêt : une annonce immobilière accusée de racisme

L’agence Laforêt a laissé apparaître une mention indiquant "pas de noir" sur l’une de ses annonces immobilières. Des propos racistes et discriminatoires dénoncés par un internaute sur Twitter.

par Marie de Fournas publié le 27/12/2016 à 16:23

"Pas de Noir" et "nationalité française obligatoire". Il s’agit des critères de sélection des futurs locataires, indiqués sur l’annonce d’un logement, géré par Laforêt. Épinglée sur Twitter, l’agence remet la faute sur la propriétaire et sur la naïveté d’une agent, qui ne ferait désormais plus partie de l’entreprise.



L’affaire commence au mois de novembre. Mustafa, 27 ans, cherche à louer un appartement et se rend à une visite sur Levallois-Perret. Le consultant en digital raconte au micro de RTL que c’est à ce moment qu’il découvre la fiche technique de l’appartement. Sur celle-ci, il voit que la sélection des locataires est très spécifique. Dans les commentaires, il est en effet écrit "pas de noir" et "nationalité française obligatoire". "Le fait que ça soit écrit, j’étais très très surpris, même choqué", raconte Mustafa.

Colère des internautes

Il demande alors des explications à l’agent immobilier de Laforêt. Celui-ci apparaît également très "surpris" et affirme que ce n’est pas lui qui gère les fiches techniques, explique Mustafa. Il lui reprend la fiche, mais le jeune homme a eu le temps de faire une photo. Il la poste sur Twitter en novembre en mentionnant l’agence immobilière Laforêt, SOS Racisme et le défenseur droit, mais n’obtient pas de retour.



Lundi 26 décembre il retweete l’image en taguant cette fois quelques journalistes qui ont rapidement relayés l’affaire. Cette fois, l’annonce provoque la colère des internautes.

"Un sérieux problème de formation des employés" SOS Racisme Facebook Twitter Linkedin

De son côté, SOS Racisme a immédiatement dénoncé une offre "discriminatoire", dans un communiqué de presse. L’association étudie en ce moment la faisabilité d’une action en justice afin "d'interroger la responsabilité du propriétaire du bien". SOS Racisme a aussi mentionné "un sérieux problème de formation des employés", au sein de l’agence Laforêt des Lilas.