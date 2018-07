Journal de 18h : Le Languedoc-Roussillon victime des crues

publié le 28/01/2017 à 19:06

Les alertes ont été levées ce samedi 28 janvier, mais plusieurs départements du sud ont encore payé un lourd tribut aux inondations. La nuit dernière, des pluies diluviennes se sont abattues sur le Languedoc-Roussillon ,et particulièrement sur les départements de l'Aude et de l'Hérault.



La petite ville qui a le plus souffert est Olonzac, à une quarantaine de kilomètres au nord de Béziers : 17 personnes ont été mises à l'abri, et plus d'une centaine d'habitations ou de boutiques ont été inondées. Des inondations qui se sont produites suite au débordement de trois cours d'eau qui confluent dans le village.

Certaines habitations ont jusqu'à 1m 40 d'eau et les pompiers ont du intervenir une vingtaine de fois. La décrue est amorcée mais le département reste en vigilance orange pluie et inondation jusque dimanche 6 heures.

À écouter également dans ce journal

- Primaire de la gauche : le deuxième tour a lieu ce dimanche 29 janvier et cette fois, transparence à tous les étages promettent les organisateurs, après les bugs lors des résultats du premier tour la semaine dernière.



- Affaire Penelope Fillon : la Haute autorité pour la transparence de la vie publique a reçu une réquisition judiciaire, enjoignant de transmettre aux enquêteurs les déclarations du patrimoine et d’intérêt effectuées par François Fillon.



- Donald Trump : le président entrant des États-Unis a signé vendredi 27 janvier un décret interdisant pendant trois mois l'accès l'accès aux États-Unis aux ressortissants de plusieurs pays musulmans



- Handball : à moins de 24 heures de la finale du mondial France-Norvège à Paris Bercy, les Bleus espèrent décrocher une 6e étoile. Ils ont remporté 10 des 12 dernières finales disputées contre les Norvégiens



- Tennis : Serena Williams a remporté l'open d'Australie ce samedi 28 janvier. En a battu sa sœur Venus en deux sets : 6-4, 6-4 . L'américaine a décroché son 23e titre en grand chelem, elle dépasse désormais Steffi Graff



- Nouvel an chinois : l'année du Singe s'achève et celle du Coq de feu commence. En France les cérémonies vont se dérouler sur plusieurs week-end. Elles ont commencé ce samedi 28 janvier dans le quartier chinois de Paris, le 13e arrondissement.