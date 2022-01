Jour de l'An : dans quelles communes les transports en commun restent ouverts ?

Le réveillon de la Saint-Sylvestre rimant souvent avec soirée arrosée, de nombreuses agglomérations proposent aux fêtards de prendre les transports en commun à la place de la voiture. Beaucoup moins coûteux qu'un taxi ou un VTC, certains sont même gratuits le 31 décembre.

En Île-de-France, les lignes 1, 2, 5, 6, 9 et 14 rouleront exceptionnellement entre 2h15 et jusqu'à 5h30. Les lignes H, J, L, N, P et R sont également opérationnels toute la nuit, tout comme les RER A, B, C et D.

À Lyon, les quatre lignes de métro continueront de circuler la nuit du 31 décembre, ainsi que le funiculaire Saint-Just. À noter que pour 3,20 euros, vous pouvez profiter du "ticket soirée", qui vous permet de voyager à travers tout le réseau entre 19h et 4h du matin. Le réseau Tisséo, à Toulouse, propose également un service métro en continu la nuit du 31 décembre. Pareil à Rennes, où le métro et des lignes de bus seront accessibles jusqu'au matin.

Les autres métropoles ne bénéficient toutefois pas d'un tel aménagement des transports en commun. À Lille, le métro et le tramway circuleront une heure de plus que d'habitude. Le dernier passage est prévu à 1h30 du matin avant de reprendre à 6h. À Marseille, la RTM ne prévoit aucun changement dans la soirée ou la nuit concernant les lignes de métro. Des bus de nuit restent disponibles.