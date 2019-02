publié le 12/02/2019 à 14:03

Lundi 11 février 2019, Sébastien Farran, le manager de Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre 2017, a expliqué au quotidien Le Parisien travailler avec la veuve du rocker, Laeticia Hallyday, et ses trois maisons de disques (Universal, Warner et Sony) à la réédition année par année de tous ses albums chez Universal.



Recherche d'images et sons inédits, "nous sommes une vingtaine à y travailler, des ingénieurs du son aux iconographes", a précisé Xavier Perrot, spécialiste de l'artiste disparu à l'âge de 74 ans. "L'idée est de ressortir année après année tous ses albums, de raconter leur genèse et de retrouver ce qui n'est jamais sorti", dit-il, citant en exemple des documents liés à la tournée Johnny Circus de 1972.

"Je ne connais pas de chansons inconnues de Johnny mais il y a beaucoup d'enregistrements inédits", ajoute Sébastien Farran, qui "ne désespère pas non plus" de sortir les tournées des Vieilles Canailles, le trio formé par Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddy Mitchell, tous trois relevant de maisons de disques différentes.