Jeux de société : les Français mauvais perdants ?

publié le 01/12/2020 à 13:17

En matière de mauvais perdants, les Français sont les rois. Selon une enquête menée par Hasbro, une société américaine qui distribue notamment le Cluedo et le Monopoly, les Français détestent par-dessus tout perdre aux jeux de société.

Spécialiste des jeux de société chez Hasbro, Florence Gaillard décrit le profil du mauvais perdant en France : "64% d'entre eux râlent et s'énervent, 22% boudent et 7% qui jettent tout en l'air ou par terre et font valser le plateau". Autre donnée intéressante de cette étude, elle explique que "quand on regarde qui est mauvais perdant, selon les enfants ce sont les adultes et selon les adultes ce sont les enfants".

"Les enfants assument être mauvais perdants puisque 50% d'entre eux le disent alors que seulement 6% des adultes avouent être mauvais perdants", ajoute Florence Gaillard. La société révèle également que plus de la moitié des parties de Monopoly se terminent précipitamment parce que l'un des joueurs quitte la table.