"Je suis un saltimbanque" : Patrick Sébastien se raconte sur RTL

publié le 04/11/2019 à 19:02

Le chanteur et auteur-compositeur Patrick Sébastien est venu présenter "Sans chaîne", un livre d'entretien réalisé par les journalistes François Darmigny et Marc Dolisi, dans lequel il se confie. Face à Thomas Sotto, l'homme aux multi-facettes se définit comme un "saltimbanque". "J'ai fait des choses à la fois importantes et insignifiantes. Je suis un artiste et un artiste c'est fait pour faire des choses biens, des choses moins bien", déclare-t-il.

Patrick Sébastien éprouve toujours autant de bonheur à exercer son métier et déclare n'avoir jamais été aussi heureux que lorsqu'il "monte sur scène" et qu'il voit "son public". "Je sais pas faire grand chose d'autres. Je suis passionné par les lettres, je voulais être prof de lettre. J'ai toujours été passionné par l'écriture, par les mots", se remémore-t-il.

"Je viens du peuple et je continue d'être très proche de ces gens-là car c'est ma clientèle", a déclaré Patrick Sébastien qui dit ne pas aimer le mot "populisme", un "mot à la mode". "Il est temps que des gens se mettent à avoir un peu plus de considération pour ceux qui sont différents. On manque d'humain et de bienveillance", a-t-il déclaré en commentant la politique.