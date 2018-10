publié le 11/10/2018 à 21:02

L'idée du nouveau livre Et si on était bienveillant (XO éditions) de Patrick Sébastien, lui est venue en s'intéressant aux informations. "J'ai regardé l'actualité depuis six mois : c'est que de la malveillance à 99%. Entre la bagarre des rappeurs, l'héritage de Johnny, les phrases de Moix et de Zemmour… Et il existe une autre France que je connais bien, qui a soif de cette bienveillance, et qui est bienveillante", raconte-t-il au micro de RTL.



C'est donc à eux qu'il a voulu rendre hommage dans son nouvel ouvrage. "Le bouquin est fait pour essayer de dire aux gens de devenir un peu plus bienveillant. Et pour dire à ceux qui le sont déjà, de ne pas se décourager", ajoute-t-il. Mais si sa phrase fétiche est "c'est que de l'amour", il est aussi capable d'énoncer quelques critiques à l'égard du pouvoir.

Dans le viseur notamment, Emmanuel Macron. "J'ai eu la chance d'échanger quelques messages avec lui. Je me bats sans arrêt pour lui dire qu'il y a plein de choses à côté de la plaque", explique l'animateur à l'antenne de RTL, nuançant tout de même le propos en indiquant que pour lui un président a forcément "une bienveillance réelle au fond de lui".



L'exécutif en prend néanmoins pour son grade. "La ministre de la Culture n'est pas ministre de la culture, mais ministre de sa culture", lance-t-il, ajoutant : "Tu as l'impression qu'ils sont ministres de leur truc à eux, et que les gens en bas, ils regardent".



Ainsi pour Patrick Sébastien, "les gens qui nous dirigent, manquent de bienveillance". Quant à Emmanuel Macron, il ne réfuterait pas cette critique d'après l'animateur. "Il répond en me disant qu'il est d'accord avec moi, c'est ça qui est paradoxale", termine-t-il.