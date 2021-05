Jardinage : comment rendre un potager 100 % bio ?

publié le 22/05/2021 à 10:00

Vous disposez d’un petit coin de terrain et rêvez d’y cultiver quelques légumes, mais vous n’y connaissez rien en jardinage ? RTL vous éclaire. Un potager bio, c'est "ce qui nous motive tous à faire pousser nous-mêmes nos fruits et nos légumes", raconte Benjamin Douriez, rédacteur en chef adjoint de 60 Millions de consommateurs.

"Lorsqu'on contrôle ce qu'on met dans son jardin, on fait du bio. Ce qui compte, c'est ce qu'on met pendant la culture". Et si les pesticides peuvent être manuellement envoyés, "il peuvent aussi arriver par l'air, par les eaux d'écoulements. Il faut prendre cela en compte, car la terre peut ne pas être saine. D'autres polluants posent problème: on parle d'hydrocarbure par exemple", explique-t-il.

Les sources de pollutions sont donc multiples, et c'est bien là tout le problème pour rendre son potager totalement bio. "Une terre fertile n'est pas forcément saine. Si vous êtes sur un ancien site industriel, certains résidus empêchent alors les fruits et légumes de bien pousser", raconte-t-il à Flavie Flament. L’aménagement d’un potager bio est donc la première étape pour mieux cultiver ses fruits et légumes.

La technique du paillage pour un potager bio

Pour veiller à la protection de sa culture, il est nécessaire de privilégier des insecticides et des "engrais naturels certifiés" par l’Agriculture bio.

Pour que tout soit biologique à 100 %, il faut passer par la technique du paillage. Cette technique consiste à recouvrir le sol de son potager avec un paillis organique.

Le paillage est étalé sur le sol en couverture entre les cultures pour protéger celui-ci du lessivage des nutriments et empêcher la pousse des herbes folles.

Au sommaire de l'émission

Jardinage : un potager peut-il vraiment être 100% bio ?

Invité : Benjamin Douriez, rédacteur en chef adjoint de 60 Millions de consommateurs.



