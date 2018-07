Isère : des gendarmes et leur famille pris pour cible dans un incendie

publié le 26/10/2017 à 20:15

Le procureur de la République Jean-Yves Coquillat était aux côtés des gendarmes de Meylan jeudi 26 octobre dans l'Isère. Quelques jours après avoir critiqué la gendarmerie dans l'affaire Maëlys, le procureur les a soutenu après les incendies dont ces deniers ont été victimes dans la nuit du 25 au 26 octobre.



"Ce sont des familles qui ont été attaquées dans leur domicile, au creux de la nuit," explique le procureur. "Si les personnes n'avaient pas été réveillées, si les gendarmes n'avaient pas réagi, nous aurions pu avoir une affaire absolument dramatique avec des morts et des blessés," déplore le procureur de la République.

La femme d'un gendarme de Meylan, qui a évacuée son logement en plein milieu de la nuit et dont le véhicule a été brûlé, évoque sa crainte. "On s'inquiète, on se pose beaucoup de questions. On vit dans la peur tous les jours."

L'enquête privilégie la voie d'un groupuscule d'ultra-gauche, une mouvance qui avait déjà revendiqué l'incendie de la gendarmerie de Grenoble le 21 septembre dernier.