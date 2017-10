et La rédaction numérique de RTL

publié le 25/10/2017 à 08:34

Christiane Lelandais, la mère du suspect dans l’affaire de la disparition de Maëlys apporte son soutien au procureur de Grenoble, qui a décidé d’ouvrir une enquête pour violation du secret de l’instruction. Ce dernier accuse la gendarmerie d’être à l’origine de fuites d’informations dans la presse. Une mise en cause qui a poussé le directeur général de la gendarmerie nationale, Richard Lizurey, à réagir personnellement, dénonçant "des accusations péremptoires et scandaleuses".



Mais pour Christiane Lelandais, le procureur de Grenoble a pris la bonne décision. "Il a entièrement raison, il faut mettre un terme à tout ça. Il a très bien fait son travail, je pense que c’est un homme honnête", affirme-t-elle, au micro de RTL. "Les gendarmes sont en cause là", ajoute Christiane Lelandais. Selon elle, aucun doute, ils sont à l’origine des informations qui ont fuité dans la presse depuis le début de l’affaire. "De qui ça peut arriver ?", lance-t-elle.

"Le scandale dans cette affaire, ce sont les fuites répétées du secret de cette enquête", explique de son côté le procureur de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, joint par RTL. "J’essaye d’y mettre fin, et puisque mes demandes n’ont pas suffi, j’y mets fin par une enquête", soutient-il.