Pourquoi les gendarmes sont en colère contre Emmanuel Macron

publié le 23/10/2017 à 10:57

Emmanuel Macron suscite à nouveau le mécontentement dans les rangs militaires. Le président de la République a déclaré la semaine dernière que la France n'appliquera pas une directive européenne censée encadrer le temps d'activité. En théorie, dès le 1er janvier prochain, les gendarmes français devaient travailler 48 heures par semaine maximum et bénéficier d'au moins 11 heures de repos entre deux journées de travail.



Emmanuel Macron refuse pourtant cette décision. Lors de son discours sur les questions de sécurité mercredi 18 octobre, le chef de l'État avait assuré que la France n'appliquera pas cette décision de Bruxelles. Ce qui provoque un mouvement de grogne chez les gendarmes. "Les gendarmes sont très inquiets de ce discours et de cette annonce qui nous surprend, qui nous heurte. Cela nous a surpris car cette limite ne concerne pas tous les gendarmes. Cela aurait permis à nos collègues les plus en souffrance de récupérer un peu", explique Frédéric Le Louette, président de l'association GendXXI, au micro de RTL.

Mais alors, quelles sont les règles en vigueur pour les gendarmes ? En réalité, il n'y en a pas. Du coup certaines unités travaillent régulièrement jusqu'à 70 heures par semaines. C'est le cas dans la protection du nucléaire ou pour certaines cellules d'enquête. C'est aussi le cas lors des missions exceptionnelles, comme à Saint-Martin après le passage de l'ouragan Irma.

L'Espagne déjà condamnée

La directive européenne en question date de 2003 et devait s'appliquer à tous les métiers sans aucune exception. Ce qui a été le cas progressivement... Sauf pour l'Armée et la gendarmerie puisque la France n'a cessé de repousser son application.



Mais après la condamnation de l'Espagne, qui avait également exempté ses militaires, Paris avait promis de s'y conformer le 1er janvier 2018. Beaucoup de gendarmes comptaient d'ailleurs dessus. D'autant que la directive contient d'autres dispositions, comme les temps de pause obligatoires toutes les six heures et des repos compensatoires.



La décision du chef de l'État a donc surpris et déçu une partie des effectifs. Mais l'espoir ne s'est pas envolé alors que de nombreux militaires et gendarmes espèrent que l'Élysée, à l'image de l'Espagne, devra malgré tout composer avec les exigences de Bruxelles.