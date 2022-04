Ils ont mis leur savoir-faire et leur expertise de grands groupes après avoir respectivement mené l'assaut pour libérer plus d'une centaine d'otages sur l'aéroport de Marignane en 1994 et stoppé la route de l'ennemi public numéro 1 Jacques Mesrine en plein Paris. Ancien directeur du GIGN, Denis Favier est aujourd'hui directeur de la sûreté chez Véolia tandis que Jean-Louis Fiamenghi, ancien directeur du Raid, occupe le même poste chez TotalEnergies. Ensemble, ils publient Top action face aux crises chez Mareuil Editions.

"On peut aujourd'hui affronter des crises de natures différentes, explique Denis Favier. On a appris quelques fondamentaux et on en tire des enseignements". "On met cette expérience à profit pour le privé puisque on s'aperçoit que gérer une crise dans le privé, c'est comme gérer une crise par rapport à l'État, souligne Jean-Louis Fiamenghi. Bon, il n'y a pas la notion de danger, de la mort. Mais la méthode, le fonctionnement, l'organisation sont tout à fait les mêmes. Et ce qui nous rassemble tous, c'est la valeur de l'humain, parce qu'on oublie toujours qu'affronter les crises c'est bien se connaître lorsqu'on est responsables".

"Ce qui ce qui est important quand on rentre en situation de crise, c'est d'être capable de bien poser la situation, de prendre du recul, d'analyser, de décortiquer, de forger un collectif qui permet de dégager la bonne solution et d'avancer, poursuit Denis Favier. Ce qu'il est important quand on rentre en crise, c'est d'inverser le rapport de force et de prendre l'ascendant sur la crise, de s'organiser pour en sortir positivement". "Ce qui est important maintenant que je suis dans le privé, complète Jean-Louis Fiamenghi, c'est de faire passer cette expérience sur l'importance du collectif, parce que bien souvent, ce qui fait défaut c'est la problématique de l'ego".