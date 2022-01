Les chiffres de l'emploi sont tombés mercredi 26 janvier. Les résultats sont historiques, avec une amélioration jamais vue depuis dix ans. Sur un an, la baisse du nombre de chômeurs en 2021 est ainsi de 12,6%, soit 479.600 demandeurs d'emploi en moins.

Cette diminution record du nombre s'explique notamment par "le formidable rebond de la croissance", indique Bertrand Martinot, précisant qu'il s'agit d'une baisse mécanique après une période de récession. Selon cet économiste de l’Institut Montaigne, "la conjoncture ne fait pas tout, puisque fondamentalement le marché du travail fonctionne mieux qu'il y a une quinzaine d'années", citant notamment les "nombreuses créations d'emplois depuis 2017".

Face à cette bonne nouvelle, "il y a aussi des raisons de s'inquiéter", temporise Denis Gravouil, responsable emploi-chômage à la CGT. "Il y a une amélioration pour un certain nombre de personnes, mais par exemple, la précarité explose", alerte-t-il au micro de RTL. Denis Gravouil a notamment constaté une forte augmentation de chômeurs de catégorie C, "ceux qui travaillent un peu", atteignant un niveau "plus élevé qu'avant la crise". Autre inquiétude selon lui, le chômage de longue durée qui continue d'augmenter.

Une baisse également constatée par l'Insee

"On peut dire qu'il y a une amélioration, sauf que cette dernière se traduit par une augmentation des inégalités de façon énorme", poursuit Denis Gravouil, qui souhaiterait voir "les vrais chiffres de l'emploi" et non seulement ceux de Pôle Emploi. "Il faut non pas regarder les chiffres de l'organisme, qui sont soumis à des fluctuations, mais ceux de l'Insee", répond Bertrand Martinot.

Conclusion de l'institut indépendant : "le chômage baisse à peu près dans les mêmes proportions que quand on regarde le thermomètre de Pôle Emploi", assure l'économiste.