INVITÉE RTL - L’appel de la maman de Joseph, 3 ans, en attente d’un don de moelle osseuse

Parce qu'on manque de donneurs, il est peut-être possible de sauver des vies. Notamment celle du petit Joseph, 3 ans, dont la mère, Katinka Rambert-Cadré, lance aujourd'hui un appel au don. L'enfant est atteint d'une leucémie et a besoin d'une greffe de moelle osseuse, il a subi près de 800 chimiothérapies avant que cette nécessité ne soit finalement annoncée par les médecins.

"Il a eu 804 jours de traitement, explique la mère de famille sur RTL, et à 4 heures de la dernière dose de chimio, un bilan sanguin de routine est revenu catastrophique. C'était un grand choc il était très en forme, on ne s'y attendait pas du tout."

Immédiatement, elle lance un appel au don relayé sur les réseaux sociaux. Les chances de trouver un donneur compatible sont limitées. Katinka Rambert Cadré poursuit : "Pour mon fils et pour tant d'autres enfants, la solution est une greffe de moelle osseuse (pas de moelle épinière). Les chances de trouver un donneur compatible sont de 1 sur 1 million".

Dans 80% des cas, le don est une simple prise de sang Katinka Rambert Cadré, mère du petit Joseph sur RTL

Pour venir en aide au petit garçon, il faut devenir donneur, ce dont on manque cruellement. "Pourtant, précise la mère du petit Joseph, c'est simplissime et gratuit. Il suffit de se connecter sur le site dondemoelleosseuse.fr, on remplit un questionnaire, on reçoit chez soit une enveloppe dans laquelle il y a un tube. Il faut cracher dedans et renvoyer l'enveloppe préaffranchie à la poste. Si vous avez la chance d'être un sauveur de vie, alors dans 80% il s'agit d'une simple prise de sang, dans 20% une ponction de moelle dans la hanche."

Tout le monde ne peut néanmoins pas participer, il faut avoir entre 18 et 35 ans. "On cherche aussi beaucoup d'hommes pour rééquilibrer, ajoute Katinka Rambert Cadré. Mais si vous avez plus de 35 ans, vous pouvez toujours faire don de votre sang et de plaquettes".

Joseph comprend la maladie, mais pas l'enjeu. Katinka Rambert Cadré, mère du petit Joseph sur RTL

Aujourd'hui, Joseph vit dans une chambre totalement stérile, "avec sas de désinfection, car il n'a plus de système immunitaire et il faut le protéger d'absolument tout". "Il suffit d'une chance et le jeu en vaut la chandelle". Joseph, lui, continue de rire et de jouer comme tous les enfants de son âge. "Il comprend la maladie, qu'il a beaucoup de médicaments, mais pas l'enjeu, il ne sait pas ce que c'est que la mort, et tant mieux".

Si vous avez entre 18 et 35 ans, rendez-vous sur le site https://www.dondemoelleosseuse.fr/ pour peut-être avoir l'occasion de sauver une vie.