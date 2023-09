Emmanuelle Béart révèle avoir été victime d'inceste

Un long chemin pour arriver à en parler. C'est ce qu'a dû traverser Emmanuelle Béart, qui révèle avoir été victime d'inceste entre ses 11 et 15 ans dans le documentaire de M6 Un silence si bruyant, qu'elle a coréalisé, prévu à la diffusion le 24 septembre. L'actrice renommée pour avoir joué dans des films tels que Huit Femmes ou Une femme française témoigne face à quatre autres victimes.

Ce sont par ces mots qu'elle raconte ce qu'elle a vécu : "J’ai 11 ans, c’est la nuit, j’en suis sûre. Tu déchires mon sommeil comme tu déchires sans bruit ma chemise de nuit. Comme si cet arrêt dans le temps, ce silence polaire te laissait tout l’espace. Et comme si déjà, il était inscrit que personne jamais ne témoignerait. J’ai très froid. Aucun cri ne sort de ma bouche, les mots ne se forment pas dans ma bouche, ma bouche est cousue. Quand il fait jour à nouveau, tout semble intact, comme si de rien n’était."

L'actrice de 60 ans a mis 45 années pour réussir à briser le silence. Elle a cependant semé des indices tout au long de sa vie, comme lorsqu'elle déclarait dans une interview à Elle en 2007 : "Dans mon enfance, il y a une blessure de chair. Inguérissable. Je n’en dirai pas plus. Et puis, comme c’est souvent le cas lorsqu’on est enfant, au lieu de me sentir victime, je me sentais coupable… "

L'identité de son agresseur n'est pas révélée, bien que l'on devine que ce n'est pas son père, Guy Béart, décédé en 2015 : "Et si mon père, ma mère, mon école, mes amis ne voient rien, c’est que tout peut recommencer. Et tu recommenceras pendant quatre ans. Aujourd’hui, les séquelles restent plantées là, dans mon ADN. Mes nuits sont blanches les unes après les autres. Je hurle dans le silence comme des millions d’autres que personne n’entend."

Sa grand-mère et son départ pour rejoindre son père en banlieue parisienne l'ont sauvés

Sa grand-mère, Nelly, avait compris. Décédée en 2011, elle a sauvé sa petite-fille, selon l'actrice elle-même. "Si ma grand-mère n’était pas intervenue, et si on ne m’avait pas mise dans ce train à l’âge de 15 ans pour rejoindre mon père, je ne suis pas certaine que j’aurais réussi à vivre, c’est aussi violent que ça, c’est aussi réel que ça". Pour rappel, elle avait quitté le Var, où elle habitait, pour rejoindre son père en banlieue parisienne.

Tout le documentaire évoque le sujet de l'inceste, avec des intervenants et des témoins. Le silence est brisé par Emmanuelle Béart, qui modifie le récit de son enfance plutôt heureuse qu'elle a donné durant toute sa vie. Elle avoue qu'elle souhaitait faire un film sur le sujet depuis l'âge de 19 ans. La lecture de Christine Angot ou de Camille Kouchner et son livre La Familia grande, sorti en 2021, l'a poussée à en parler.