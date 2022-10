INVITÉ RTL - Total : la FNIC-CGT "conteste formellement" le salaire avancé par la direction

Ce lundi 10 octobre sur RTL, la Première ministre demande sur RTL aux groupes pétroliers et aux grévistes de trouver une solution au plus vite pour débloquer les raffineries dans un contexte de tensions d'approvisionnement en carburants dans les stations-service. Invité de RTL lundi midi, Emmanuel Lépine, Secrétaire général FNIC-CGT assure que "chez Total, il n'y a absolument aucun contact de la part de la direction envers la CGT et le grévistes. On est en attente".

Ces grèves portent sur des négociations salariales, les grévistes demandent une revalorisation des salaires et dans le même temps, le groupe Total a communiqué sur les salaires et parle d'un salaire moyen de 4.300 euros bruts. "Je ne sais pas d'où Total sort ces chiffres. Quand vous faites la moyenne entre le salaire de M. Pouyanné (patron de Total ndlr), supérieur à 10 millions d'euros et les dizaines de milliers de salariés du groupe, peut-être qu'on arrive à ce salaire là", dit Emmanuel Lépine.

"Je conteste formellement et avec la plus grande énergie ce chiffre", ajoute-t-il. "On est en plein dans les effets d'annonce. Quand Total dit qu'il est prêt à négocier, là encore c'est un mensonge", ajoute le patron de la FNIC-CGT. Le salaire moyen d'un opérateur de raffinerie "est aux alentours de 3.000 euros, ce sont des postes à très hautes qualifications", précise-t-il.

