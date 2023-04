Le célèbre guide du Routard célèbre ses 50 ans. En un demi-siècle, 55 millions d'exemplaires ont été vendus, la référence absolue. Pour l'occasion, son fondateur, Philippe Gloaguen, dévoile son top 10 des destinations à visiter dans sa vie.

Il s'agit, à l'étranger, de l'Argentine, du Péloponnèse en Grèce, des Pouilles en Italie, de la Turquie et de la Galice (les cousins des Bretons) en Espagne. "En Galice, on parle le breton, on boit du cidre, on mange des crêpes, c'est assez surprenant", raconte ce finistérien d'origine. "C'est au nord-ouest de l'Espagne, un endroit absolument magnifique, assez peu fréquenté, uniquement par les Espagnols qui connaissent les bons côtés et c'est surtout pas trop cher."

Pourquoi le Péloponnèse ? "Tout le monde va dans les îles", explique Philippe Gloaguen, 'les prix grimpent d'une façon vertigineuse en juillet-août. Or, il est beaucoup plus facile de prendre, de l'aéroport d'Athènes, une voiture de location ou un bus pour arriver sur le canal de Corinthe. C'est assez étonnant de voir cette montagne coupée en deux et, tout en bas, ces grands bateaux. On arrive ensuite à Epidaure avec cet amphithéâtre en bord de mer. Puis, plus bas, Ermioni, une sorte de petit Saint-Tropez des années 1950, pour enfin remonter par Olympie."

Quant à l'Argentine, c'est le voyage d'une vie, avec une variété de paysages et de climats. "Son inconvénient, c'est son côté gigantesque. Il faut prendre souvent l'avion." Il conseille de descendre vers le sud pour découvrir des "réserves de pingouins absolument démentielles", puis se rendre en Patagonie pour les "grands glaciers."

Ses adresses en France

Et en France ? Il cite le Golfe du Morbihan "et ses dizaines d'ilots", la Haute-Garonne, l'Eure, la Charente et Moret-sur-Loing en Seine-et-Marne. "La Charente est une destination de grande culture, on y mange bien."

La Haute-Garonne ? "Toulouse, d'abord, la ville rose, une ville assez formidable par le nombre de terrasses où les gens ont des rapports étroits et amicaux. On sait faire la fête". Et de poursuivre : "La Haute-Garonne est un département très écolo. Il y a cinq circuits pédestres, des circuits cyclistes. On peut aussi naviguer sur le canal du Midi qui le traverse. C'est vraiment un département nature." Quant à Moret-sur-Loing, il s'agit d'"un petit village à 50 kilomètres de Paris à l'orée de la forêt de Fontainebleau."

