Clémentine Célarié révèle son combat contre le cancer : "Dire la vérité est déjà une forme de guérison"

"Ce qui ne me tue pas me rend plus fort", écrivait Nietzsche dans Crépuscules des idoles, en 1888. "Eh bien, cela est vrai", assure Clémentine Célarié. L'actrice s'est confiée au micro de RTL au sujet de son combat contre le cancer du côlon, qu'elle raconte également dans un livre à paraître jeudi 4 novembre intitulé Les Mots défendus.

Clémentine Célarié, qui "demande au public de ne pas (la) regarder avec un air de pitié", considère avoir eu "énormément de chance de vivre cette épreuve et d'en sortir". Elle a ainsi choisi de témoigner car "la crainte de ne pas dire bloque les choses", tandis que "dire la vérité est déjà une forme de guérison" et "fait avancer".

"Ce n'est pas parce qu'une personne va dire qu'elle a eu un cancer que quelqu'un va l'attraper", rappelle l'actrice, tout comme "ce n'est pas parce qu'on a un cancer qu'on meurt". "Des fois, les gens vous regardent comme si vous étiez mort, mais vous ne l'êtes pas, c'est parce que nous ne sommes pas éduqués", estime Clémentine Célarié pour qui la maladie lui a apporté une "lumière" et même un "rayon de vie", "quelque chose d'exceptionnel" en somme.