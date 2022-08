INVITÉ RTL - Sécheresse : "des records, on en a battu beaucoup", explique un climatologue de Météo-France

Aujourd'hui, pas un département n'échappe à la vigilance sécheresse. Jean-Michel Soubeyroux, climatologue à Météo France, revient sur cette situation, "on a au départ un déficit de précipitations et qui est ancien puisqu'il remonte à l'hiver dernier." Il explique que l'hiver "est le facteur de fond de cette sécheresse."

Mais suite à cet hiver peu pluvieux, "on a depuis le mois de mai, et puis ça s'est encore confirmé au mois de juin, et ce dernier mois de juillet, ces vagues de chaleur qui accentuent énormément la sécheresse des sols et qui permet d'atteindre le niveau exceptionnel que l'on rencontre aujourd'hui", précise le climatologue.

Aujourd'hui, la situation est complexe, "on a quand même des phénomènes qui sont un petit peu différents, des échelles de temps différentes qui se combinent. Certaines sont liées plus directement au changement climatique. Ce sont les conditions de températures très élevées, notamment celles qu'on rencontre cet été. Et puis d'autres relèvent de la variabilité naturelle du climat. Mais lorsque, lorsque les précipitations viennent à manquer, on atteint des sécheresses, des sols, des sécheresses agricoles extrêmes de nos jours", indique-t-il.

"Il faut rester particulièrement vigilant"

Quant à une possible amélioration, Jean-Michel Soubeyroux "ne voit venir aucun élément d'amélioration sur le plan de la sécheresse, du moins à l'échelle globale. Il faut s'attendre à un maintien, voire à une aggravation des conditions actuelles de sécheresse."

"Des records, on en a battu beaucoup, tant sur les températures que sur les précipitations, que sur la sécheresse", explique-t-il. D'autant plus que cette sécheresse et ces températures élevées engendrent de nombreux dangers comme le rappelle le climatologue de Météo-France : "On a à la fois les dangers liés aux canicules avec des conseils sur la prise en compte de ces températures élevées pour la santé humaine", mais aussi des "dangers liés aux incendies."

Pour lui, "il faut rester particulièrement vigilant", étant donné que "la situation est difficile effectivement sur la France aujourd'hui."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info