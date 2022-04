INVITÉ RTL - Qatar : "On peut parler d'une forme de dictature tribale", estime Frédéric Encel

Le mot peine encore à être formulé. Ce jeudi, à la veille de l'organisation du tirage au sort de la Coupe du Monde 2022, la présidente de la Fédération norvégienne Lise Klaveness s'est insurgée contre l'organisation de la compétition dans l'émirat du Qatar. Une voix dissonante dans le monde du football. Et ce, à quelques mois seulement du début de la compétition.

"Ça fait jaser, mais elle a raison. Enfin quelqu'un s'exprime de manière totalement claire", salue Frédéric Encel essayiste et géopolitologue, sur RTL. Celui-ci évoquant même une forme "dictature tribale" au pouvoir au Qatar. "Vous n'avez pas le droit à la liberté d'expression, la liberté de conscience uniquement si vous ne faites pas de politique, vous ne pouvez pas manifester et vous ne pouvez d'aucune façon exprimer un autre point de vue que celui du régime en place", précise le spécialiste du Moyen-Orient.

Depuis ces derniers mois, plusieurs ONG ont appelé au boycott de cette compétition mondiale, en vain. Frédéric Encel évoquant le cas de l'Argentine en 1978. "De nombreux joueurs avaient émis des réserves, comme Dominique Rocheteau, sur le fait que l'on allait jouer dans un pays dictatorial. Finalement (...), la totalité des équipes avaient joué", explique-t-il. D'autant plus que ce petit émirat représente des "intérêts stratégiques pour la France", ajoute le géopolitologue.

"Il ne faut pas mêler la politique et le sport. Mais, en même temps, le sport relève en principe de la fraternité. Or, la fraternité au Qatar c'est un phénomène extraordinairement nouveau", pointe-t-il, non sans ironie.