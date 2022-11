INVITÉ RTL - Influenceurs : Aurélien Taché veut "qu'on arrête avec ces arnaques en ligne"

Certains influenceurs sont rémunérés grâce à des pratiques douteuses, voire trompeuses, mais ils agissent en toute impunité grâce à la liberté dont ils bénéficient sur les réseaux sociaux. Le député Nupes du Val-d'Oise, Aurélien Taché, a proposé un projet de loi pour mieux éclairer sur ces dérives.

"Aujourd'hui, on a des gens qui, sur Internet, sont sollicités par des marques pour faire de la pub. Tout ça n'est pas un problème mais quand on fait de la publicité ailleurs, c'est encadré. Sur Internet, ces personnalités, qui sont très suivies, peuvent faire un peu n'importe quoi", déplore le député, invité sur RTL. "De la publicité pour des produits défectueux, mensongers, dangereux pour la santé, qui ne sont jamais livrés… Ça donne beaucoup d'escroqueries et ce sont souvent les jeunes, qui sont très sensibles à ces réseaux sociaux, qui sont influencés par ces personnes et qui achètent n'importe quoi".

"Je fais cette proposition de loi pour qu'on encadre cela et qu'on arrête avec ces arnaques en ligne", poursuit Aurélien Taché. Ce projet de loi prévoit aussi de responsabiliser des plateformes comme Instagram ou Snapchat. "On va mettre les plateformes devant leur responsabilité. Elles devront, quand elles laissent passe ce genre de contenu, s'assurer qu'il n'y a pas anguille sous roche. Sinon, elles devront retirer ces contenus très rapidement sous peine d'être, elles aussi, financièrement inquiétées".

