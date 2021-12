INVITÉ RTL - Coronavirus : les résultats des auto-tests "effectivement fiables", assure Bruno Lina

La pandémie de coronavirus s'invite une fois de plus pour les fêtes de fin d'année. Face à la recrudescence du nombre de contaminations et la circulation du nouveau variant Omicron, la vigilance est de mise. Il est ainsi important de "s'adapter pour que Noël se fasse dans les meilleures conditions possibles", explique mardi 14 décembre le virologue Bruno Lina au micro de RTL.

Au delà de limiter le nombre de participants aux repas de famille, le membre du Conseil scientifique recommande également l'utilisation des auto-tests, à faire quelques heures avant de se rendre chez ses proches ou de les recevoir. "Plus il est fait proche de l'événement plus il est informatif", assure Bruno Lina. Bien qu'aucun test ne soit fiable à 100%, "à force d'en faire, vous le faites de mieux en mieux et vous obtenez un résultat effectivement fiable", poursuit le virologue.

Selon Bruno Lina, l'un des principaux enjeux de ces précautions est d'éviter la propagation du variant Omicron. Ce dernier "donne de très gros clusters" avec "des épisodes de super-infection de 120 à 150 personnes à partir d'un seul malade", assure le virologue. Ce phénomène a été observé à l'étranger, notamment en Norvège, mais pas encore en France.