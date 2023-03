Bordeaux : "Je ne peux que m'insurger et m'indigner", fustige le maire après l'attaque de l'hôtel de ville

Le maire de Bordeaux condamne les "exactions" commises par des casseurs dans la soirée du jeudi 23 mars. En début de soirée, la porte du porche de l'hôtel de ville a été incendiée à l'issue d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Invité de RTL ce vendredi 24 mars, Pierre Hurmic "condamne avec la plus grande virulence de telles exactions et de tels actes de violence" et dit avoir "du mal à interpréter et comprendre l'intérêt de tels actes de vandalisme".

"Je ne peux que m'insurger et m'indigner contre de tels agissements. Il ne faut pas forcément chercher plus de signification que cela mérite, explique l'édile écologiste. Pourquoi s'en prendre à la maison commune de tous les Bordelais ? Quel est le message ? Quel est le signal ? J'ai du mal à le comprendre et surtout à l'admettre, poursuit-il.

"Il y a eu quelques violences durant la manifestation jeudi mais vis-à-vis de la mairie en tant que telle, nous ne sentions pas particulièrement menacés, indique Pierre Hurmic, précisant que "le dispositif policier avait été levé" à la mairie et qu'une "fin de manifestation un peu violente" se déroulait autour de la place de la Victoire, concentrant les effectifs policiers au moment de l'incendie.

Le maire de Bordeaux déplore une atteinte à "un magnifique bâtiment qui date du XVIIIe, le Palais Roi à Bordeaux, auquel les Bordelais sont très attachés, un bâtiment emblématique de notre patrimoine".

