Intoxication : rappel de pâtes Panzani et d'œufs Les Poulettes

publié le 07/10/2018

Il ne faut surtout pas consommer ces produits. Plusieurs produits de la marque Panzani et des œufs de la marque Les Poulettes doivent être rapportés en magasin en vue d'un remboursement, révèle L'Est Républicain ce dimanche 7 octobre.



Les pâtes concernées sont des Torti, des coudes, des coquillettes et des serpentini dont la date de péremption est fixée au 1er août 2021, précise L'Est Républicain. Les numéros des lots Panzani peuvent être consultés sur le site du ministère de l'Agriculture. "Des risques d'odeur et de goût 'terreux' ont été identifiés", précise le ministère sur son site.

Des traces de salmonelle auraient été détectées dans des œufs Les Poulettes, après une intoxication alimentaire collective d'élèves d'une école élémentaire de Tarascon-sur-Ariège (Ariège). Doivent être rapportées en magasin les boîtes de 6, 12 et 30 œufs dont les numéros sont eux également consultables sur le site du ministère de l'Agriculture, quelle que soit la date de péremption. Comme le précisent les autorités, leur consommation peut entraîner de la fièvre, de la diarrhée et des vomissements.