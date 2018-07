publié le 30/01/2018 à 17:36

Il y a eu l'émeute pour des pots de Nutella, voici celle pour des couches Pampers. Mardi 30 janvier, des bousculades et de vifs échanges ont eu lieu entre des clients dans un Intermarché de Metz, en Moselle, rapporte Le Républicain Lorrain. En cause : une remise exceptionnelle de 70% sur les paquets de couches de la marque Pampers, les faisant passer de 23,95 euros à 7,18 euros. À l'ouverture du magasin, à 8h30, plus de 200 personnes étaient présentes.



"C’était l’horreur ! C’est devenu ingérable. Environ 250 personnes étaient présentes à l’ouverture spécialement pour acheter des couches. Des femmes se sont battues, nous avons été contraints d’appeler les forces de l’ordre. Le personnel était à bout", a raconté au Républicain Lorrain la gérante du magasin.

Une cliente a témoigné : "à 8h40, il ne restait plus rien", soit dix minutes seulement après l'ouverture de l'Intermarché. "Les paquets ont par la suite été limités à un par personne", a-t-elle précisé.

Une nouvelle opération de promotion sur les couches Pampers sera organisée demain matin, mais cette fois en présence des forces de l'ordre pour éviter tout débordement.



Au Mans, dans la Sarthe, une opération similaire avait également lieu. "En trente secondes, il n’y avait plus rien en rayon", a indiqué un témoin cité par Le Maine Libre. Un Intermarché situé à Lambres-lez-Douai (Nord), qui devait pratiquer cette promotion, est resté fermé. La direction a évoqué une panne informatique, rapporte La Voix du Nord.