Promotion sur le Nutella : "Le consommateur, a bénéfice égal, va toujours chercher le prix le plus bas"

avec Christelle Rebière et La rédaction numérique de RTL

publié le 26/01/2018 à 14:55

Est-ce un incroyable succès commercial ou un désastre de la société de consommation ? Des émeutes ont été évitées de peu jeudi 25 janvier, dans plusieurs Intermarché de France. En cause, une promotion géante sur les pots de Nutella. Quatre magasins proposaient la pâte à tartiner à -70%, soit 1,40 euro le pot grand format.



Les grandes surfaces ont ainsi vendu l'équivalent de trois mois de vente en seulement une heure, dans des conditions parfois violentes. Plusieurs vidéos ont montré des consommateurs se ruer sur les étalages et s'arracher les pots tant convoités en hurlant.

Ferrero s'est rapidement désolidarisé d'Intermarché. La marque de fabrication du Nutella a affirmé ne pas avoir proposé de promotions et que cette décision relevait uniquement de la grande surface. En France, un produit sur cinq est vendu au rabais. Est-ce le résultat d'une soif de consommation ou d'un véritable problème de pouvoir d'achat ?

Selon le président du cabinet XTC world innovation, Xavier Terlet, "c'est surtout le résultat de l'intérêt du consommateur quel qu'il soit sur des prix bas (...). Le consommateur, à bénéfice égal, va toujours chercher le prix le plus bas", explique-t-il.

Des promotions bientôt encadrées

Cette réaction aux promotions serait ainsi le symbole de notre consommation. Mais les comportements des consommateurs sont parfois paradoxaux : "Dans ce cas précis, c'est effectivement outrancier, mais il faut bien penser que le consommateur est multiple : il ira se battre pour acheter un pot de Nutella à 1,50 euro et essayer d'en récolter dix. Et en même temps profiter de ses courses pour aller acheter des dosettes Nespresso, qui est sans doute le café le plus cher de France !" s'interpelle Xavier Terlet.



La future loi sur l'alimentation qui sera présentée au Conseil des ministres mercredi 31 janvier vise justement à encadrer les promotions en les limitant à -34%.