Une simple promotion pour des pots de Nutella dans certains supermarchés français a provoqué des scènes incroyables la semaine dernière. Des clients, appâtés par la pâte à tartiner à prix bradé (-70%), en sont venus aux mains, obligeant même les forces de l'ordre à intervenir, notamment à Ostricourt dans le Nord.



Pour Nicole Belloubet, invitée du Grand Jury de RTL, LCI et Le Figaro ce dimanche 28 janvier, "ce sont des images effarantes". La ministre de la Justice estime que "ça peut révéler un problème de pouvoir d'achat et d'irresponsabilité de ceux qui mettent en vente. À -70%, on vend à perte, donc c'est interdit". À noter que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DCCRF) doit ouvrir une enquête sur les promotions de Nutella dans les supermarchés.

Mais Nicole Belloubet assure que la hausse du pouvoir d'achat des Français, érigée en priorité par le président Emmanuel Macron, sera bientôt ressentie. "Les fiches de paie du mois de janvier vont démontrer qu'il y a du pouvoir d'achat pour les salariés. C'est un objectif souhaité par le gouvernement, c'est un symbole, c'est une réalité puissante", a insisté la Garde des Sceaux.

"L'attention est aussi portée sur ce type de phénomènes autour du Nutella", a-t-elle poursuivi, indiquant que Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture qui mène les états généraux de l'alimentation, comptait imposer une limite sur le rabais pour éviter les ventes à perte.