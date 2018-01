Promotion sur le Nutella : "Les nouvelles émeutes de la faim", selon Éric Zemmour

publié le 30/01/2018 à 09:29

Ce sont les nouvelles émeutes de la faim. Jadis, on se battait pour du pain. Aujourd'hui, on se bat pour du Nutella. On s'étripait à la porte des boulangeries, parce que le pain était trop cher ou trop rare. On s'étripe dans les supermarchés pour une promotion.



Jadis, on souffrait de disette, voire de famine. On souffre désormais d'obésité et de diabète. Jadis, le pain n'était pas vraiment du pain. Mais les noisettes et le chocolat ne sont pas vraiment des noisettes et du chocolat. La faim frappait surtout les pauvres. La malbouffe, aussi.

Jadis, les riches disaient : "Ils manquent de pain, qu'ils mangent de la brioche". Nos riches disent : "Ils sont obèses, qu'ils mangent bio". Jadis, les paysans et les négociants profitaient de la rareté pour faire leur beurre.

Les grandes surfaces et l'industrie agroalimentaire profitent de l’abondance pour réaliser des profits colossaux.

Lorsque les députés La République En Marche et de nombreux élus locaux ont proposé un moratoire sur la construction de nouveaux centres commerciaux, le ministère des Finances a refusé au nom du "libre commerce".



Un libre commerce qui détruit les petits commerçants, désertifie les centre-ville, défigure toutes les entrées d’agglomération, ruine les paysans et les pousse au départ, voire au suicide.