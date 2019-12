publié le 19/12/2019 à 16:49

Le préfet de Haute-Savoie a pris un arrêté interdisant à partir du 1er janvier 2022 l'utilisation de tout chauffage à bois à foyer ouvert sur toutes les communes de la vallée de l'Arve, souvent présentée comme "la plus polluée de France". "Il y a un enjeu de santé publique, estime Martin Saddier, député Les Républicains (LR) de Haute-Savoie. 70 à 80% des émissions de particules dans la vallée pendant les pics sont liées aux foyers ouverts."

La cheminée "est un plaisir et toute une histoire en Haute-Savoie et dans la vallée de l'Arve, reconnait sur RTL Martin Saddier. Mais on va pouvoir continuer, même si le feu va crépiter différemment. Là où les foyers ouverts ne permettent pas une bonne combustion du bois et des pertes d'énergie, vont se substituer des foyers fermés."

"On sait que le passage de foyer ouvert à foyer fermé coûte en moyenne 5.000 euros, explique Martin Saddier. C'est pour cela qu'il y a 10 ans, j'ai proposé la création du "Fonds Air Bois", plutôt que de passer à l'interdiction immédiate. Il y a une aide de 2.000 euros par foyer. 4.000 appareils ont été changés et la pollution a baissé de 30% dans la vallée."

"On a aidé les gens à passer de foyer ouvert à foyer fermé, explique l'élu savoyard. Au bout de 10 ans d'argent public, on ne peut pas continuer d'accompagner les gens, d'où l'arrêté préfectoral." "L'arrêté va permettre de s'adresser aux résidences secondaires, ajoute-t-il. Quand on a une résidence secondaire dans la vallée de l'Arve, on fait l'effort de mettre un foyer fermé."