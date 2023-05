Instagrammable, PLS, écoanxiété... Découvrez les nouveaux mots du Larousse

Le journal Le Figaro a dévoilé, mardi 9 mai 2023, la nouvelle édition du petit Larousse 2024 qui intègre 150 mots inédits et 40 personnalités supplémentaires.

Une fois de plus, ces nouveaux mots du Larousse sont un formidable révélateur de la société et des mentalités. Vedette incontestée, la préoccupation environnementale illustrée par l'entrée du mot "écoanxiété", la peur chronique d'une catastrophe écologique irréversible. Pour l'atténuer, on peut pratiquer la "vélorution", autrement dit la révolution par le vélo, le "réensauvagement" ou encore le "greenwashing" (éco-blanchiment).

La plus grande nouveauté de cette édition, le Larousse propose des équivalents en français, à certains anglicismes déconseillés. Par exemple : "bureau nomade" plutôt que "flexoffice", "jeux d'évasion" plutôt qu'"escape game". En vrac font également leur entrée : "covidé", "nutri-score", le verbe "boboïser" et l'adjectif "instagrammable".

De nouvelles expressions habituellement utilisées par les plus jeunes font leur apparition. Parmi elles, "P.L.S" (utilisé pour dire que l'on se sent mal à l'aise ou que l'on est fatigué), "ghoster" (ne plus donner de nouvelles), "crush" (utilisé pour désigner une attirance pour quelqu'un).

En plus des 150 nouveaux mots, les deux livres accueillent également en leur sein de nouvelles personnalités. C'est le cas de l'actrice Karine Viard, du groupe IAM, de Stromae ou encore du prix Goncourt 2020 Hervé Le Tellier.

