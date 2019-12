publié le 26/12/2019 à 16:23

Le week-end du 28 décembre, en pleine période de Noël, Bison Futé annonce une circulation assez fluide sur l'ensemble du pays, excepté sur quelques tronçons autoroutiers plus chargés, principalement dans l'Est.

Vendredi 27, la circulation sera dense dès la fin de matinée en Île-de-France, en direction des différentes barrières de péages, notamment sur l’autoroute A6. Le transit Nord-Sud concentrera les principales difficultés de circulation. Bison Futé conseille de quitter ou traverser l’Île-de-France avant midi et d' évitez de quitter les grandes métropoles entre 16 et 19 heures.



Samedi 28 décembre, la circulation sera dense également sur les routes en direction des massifs montagneux, surtout à partir du nord du pays ou de la région parisienne, même s'il ne devrait y avoir aucun ralentissement majeur. La journée est classée orange dans l’Est et en région Rhône-Alpes, en direction des Alpes du Nord.

Dimanche 29 décembre, l'ensemble du pays est classé en vert. Bison Futé recommande de rejoindre ou traverser l’Île-de-France avant 14 heures. Durant tout le week-end, dans le sens des retours, les grandes vallées alpines seront chargées sans être trop encombrées. Même situation à prévoir au nord de Lyon en direction du nord du pays.

Prévisions de Bison Futé pour le 28 décembre Crédit : Bison Futé