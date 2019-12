publié le 24/12/2019 à 23:39

Plus d'une centaine de victimes ont fait les frais de ces faux policiers. Se faire passer pour des policiers afin de s'introduire chez des personnes âgées puis les dévaliser, voilà la stratégie désormais bien connue des voleurs à la fausse qualité.

Le Parisien revient sur une enquête de haute envergure. Trois hommes viennent d'être mis en examen pour "vol à la fausse qualité" pour un butin qui s'élèverait à plus de 500.000 €. Le quotidien révèle que deux des mis en cause ont été écroués et sont issus de la communauté des gens du voyage. Le troisième a été remis en liberté.

Ils avaient une petite routine bien rodée, affirme le journal. Île-de-France, Centre-Val de Loire, Picardie et Hauts-de-France, l'opération est la même : les escrocs repèrent un quartier, des prénoms un peu désuets sur les boîtes aux lettres et des personnes âgées isolées.

Tandis que le troisième complice attendait dans la voiture, les deux autres, équipés d'uniformes professionnels et munis d'une carte de police, se présentaient à la porte d'entrée de leur cible. Les faux policiers faisaient alors croire à la victime qu'ils étaient à la recherche de cambrioleurs. La cible exhibe alors tous ses biens.



112 victimes du stratagème

Parfois, ils vaporisaient un spray sur les objets pour faire croire à l'arrivée de la police scientifique alors qu'en réalité, ils tentaient d'effacer leurs traces sur les objets sans valeur qu'ils remettaient en place. Le premier détournait l'attention et le second détroussait la victime.

Au moins 112 personnes ont été victimes du stratagème. Le 16 décembre, après plusieurs jours de filatures, les gendarmes ont laissé ces faux policiers commettre un ultime vol dans le Loiret puis les ont interpellé en flagrant délit.