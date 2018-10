publié le 06/10/2018 à 14:42

Il était l'un des musiciens les plus célèbres de Johnny Hallyday. Dix mois après la mort du Taulier, Yarol Poupaud a décidé de se lancer en solo. Pour la première fois de sa riche carrière, le guitariste s'apprête à sortir son premier album. "J'aurai pu rester là et me morfondre sur mon souvenir, lance-t-il en évoquant l'Idole des jeunes. Mais je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout nostalgique et qui ne regarde que vers l'avant".



C'est pourquoi, alors qu'il s'apprête à souffler sa cinquantième bougie en décembre prochain, Yarol Poupaud a décidé de se lancer dans cette "nouvelle aventure". "Quand on travaille avec Johnny, ça prend beaucoup, beaucoup de temps donc je n'avais effectivement pas l'énergie de m'engager dans un projet perso. C'est vrai que c'est une nouvelle histoire qui commence et je suis très excité", poursuit-il au micro de RTL ce samedi 6 octobre.

Un manque de temps mais aussi une vision différente du monde de la musique. "Je suis quelqu'un de groupe, explique-t-il. J'ai toujours fonctionné dans des groupes. Et même autour de Johnny, tout mon travail de directeur musical était de créer cette espèce d'énergie qu'on peut avoir à plusieurs".

Yarol Poupaud revient alors sur sa collaboration avec l'interprète de Marie et Que je t'aime. "C'est lui qui m'en avait parlé en premier. Il me disait que ça le faisait chier d'être chanteur avec des musiciens derrière, qu'il aimait l'énergie d'un groupe quand on est tous ensemble dans le même truc. C'est quelque chose qu'il a toujours eu", détaille-t-il ajoutant l'avoir "pris au mot".



Malgré tout, s'il a aujourd'hui "l'impression d'avoir 17 ans", Yarol Poupaud n'oublie pas celui qui lui a offert "les plus grands moments de sa carrière". "Johnny me manque comme personne, comme ami et comme proche", explique-t-il. Et de conclure : "Ce disque m'a donné l'énergie de passer à autre chose et de tourner la page".