Protection de l'enfance : de victime à militante

publié le 30/10/2020 à 02:37

Stéphane habite proche de la basilique Notre-Dame de Nice. Il est profondément choqué par ce qu'il s'est passé ce matin. Il connaissait un peu l'une des victimes. Effondré, Stéphane ressent le besoin d'en parler.

Françoise et son beau-frère ne se supportent pas depuis 54 ans. Elle trouve que le mari de sa sœur est humiliant et très désagréable. Françoise vient de perdre sa mère et côtoie beaucoup le couple en ce moment. Elle souhaiterait connaitre le comportement à adopter face à lui.

Pierre a vécu un premier confinement très seul. Les nouvelles mesures mises en place l'angoissent énormément. Il est très inquiet à l'idée de revivre un nouvel isolement.

Touchée sévèrement pas la Covid-19 en mai, Cécile a vécu à ce moment-là une résurgence de l'abus qu'elle a subi lorsqu'elle était enfant. Suite à cet épisode et à un travail thérapeutique, Cécile s'est sentie prête à s'investir dans une association de lutte contre les violences faites aux enfants, l'association "Les Papillons".

Bernard est intervenu lors du premier confinement car il était très seul. Ses enfants ne prenaient pas le risque de lui rendre visite car ils sont médecins. Mais depuis, Bernard a rencontré l'amour



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Références

- Association les Papillons : Lutte contre les violences faites aux enfants

www.associationlespapillons.org

- "Tous les frères font comme ça" de Laurent Boyet chez Hugo Editions

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook