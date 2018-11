Parlons-Nous du 28 novembre 2018

publié le 29/11/2018 à 01:30

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Dans cette émission du mercredi 28 novembre 2018, le fils de Marie-France a 43 ans et est retourné vivre chez elle depuis 10 ans, suite à une séparation. Mais la cohabitation est devenue impossible entre mère et fils. Rabaissée, elle ne supporte plus les mauvais traitements de son fils. Ayant le sentiment d'être "une moins que rien", Marie-France commence à perdre pieds.

L'enfance de Julie a été marquée par l'inceste de la part de son grand frère pendant une dizaine d'années. Après révélation des faits, la famille de Julie l'a dans un premier temps rejetée puis a fait comme si rien ne s'était passé. Aujourd'hui maman célibataire, elle ne sait pas comment ni quand en parler lors ses rencontres sentimentales.

Marc vit une situation difficile dans son mariage. Depuis cet été et une opération difficile suite à un cancer de l'utérus, sa femme s'éloigne. Et récemment, elle lui a annoncé qu'elle n'avait plus d'amour pour lui, lui reprochant son caractère. Elle veut divorcer et vivre seule. Il ne sait pas s'il doit essayer de faire des efforts ou accepter la décision de sa femme.



Pour terminer, David est venu donner des nouvelles de sa famille suite à son passage à l'antenne, il y a plusieurs semaines.

