Famille : Avoir une belle-mère intrusive

La fille de Francine ne supporte plus sa belle-mère

publié le 04/11/2020 à 02:09

La fille de Francine se plaint de sa belle-mère car elle est trop envahissante. Francine constate effectivement l'omniprésence de la belle-mère. Elle souhaiterait conseiller sa fille à prendre un peu de distance.

Catherine ne voit plus ses enfants depuis une quinzaine d'années. Elle a rencontré un homme et ne s'est pas rendue compte, à l'époque, que la distance qu'elle allait mettre avec ses enfants allait devenir problématique aujourd'hui.

Denis ne voit plus ses enfants. Son ex belle-mère a totalement pris le contrôle de la famille. Il y a 10 ans, elle a fait divorcer Denis et son ex-épouse.

Fatou est sorti avec son ex pendant 3 ans. C'est à ce moment qu'elle a pris confiance en elle et conscience de son pouvoir de séduction. Il y a 2 ans, le couple a rompu suite à cela. La vie sentimentale de Fatou est un peu chaotique depuis. Elle repense à reparler à renouer contact avec son ex.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

