publié le 03/08/2020 à 18:11

Plus de 2.000 pompiers californiens continuent de combattre ce lundi 3 août un incendie menaçant de nombreux habitants. À une centaine de kilomètres de Los Angeles, près de San Bernardino. Surnommé "Apple Fire", il s'est déclaré vendredi après-midi. Situé entre la Cherry Valley et la forêt nationale de San Bernardino, dans le sud de la Californie, il a déjà embrasé plus de 8.300 hectares.

Actuellement, plus de 2.200 soldats du feu, assistés d'hélicoptères, de camions et de bombardiers sont déployés dans la zone. Au moins 2.600 foyers et près de 7.800 personnes ont dû être évacuées. Les pompiers ne sont toujours pas en mesure d'annoncer quand les habitants pourront revenir chez eux.



Aucune victime n'est à déplorer pour le moment. Les dégâts se limitent à deux immeubles et une maison. La végétation dense a contribué à nourrir le feu qui a continué à brûler avec beaucoup d'intensité près d'habitations, a détaillé vendredi Fernando Herrera, capitaine des pompiers du comté de Riverside. L'enquête est toujours en cours pour déterminer l'origine du feu, qui pourrait être criminelle.