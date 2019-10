Incendie de Rouen : les gens "veulent la vérité", explique une maire de commune

publié le 29/09/2019 à 19:48

"Transparence totale", c'est le mot d'ordre du gouvernement, trois jours après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol, à Rouen. Ce dimanche matin, des analyses de pollution ont été rendues publiques par la préfecture de Seine-Maritime. Toutes font état d'un air de qualité habituelle, sur l'agglomération rouennaise, à l'exception du site-même de l'usine où on a décelé des traces de benzène.

"Je suis partagée", nous témoigne Mélanie Boulanger, maire de Canteleu, l'une des communes de l’agglomération rouennaise, concernées par cette pollution. "Je fais confiance aux analyses qui sont publiées mais c'est toujours compliqué de lire des analyses où on nous dit que tout va bien et qu'en même temps on doit prendre tout un tas de précautions", ajoute l'élu.

"Tant mieux qu'il y ait ces précautions, mais j'aimerais mieux qu'on nous dise d'être prudent et de prendre des précautions. Je préfèrerais que ce soit présenté comme ça, c'est ce que les gens attendent, ils veulent la vérité.", explique-t-elle.

Fermetures des écoles

On a appris ce dimanche, qu'une quarantaine d'écoles de l'agglomération n'ouvriront pas lundi matin. "Toutes les écoles de Canteleu ré ouvriront demain, puisqu'il n'y a aucune trace de suie. Par contre j'ai des collègues et je peux les comprendre, qui n'ont pas pu mettre du personnel à disposition pour nettoyer les écoles. Donc il ne faut pas s'alarmer ce sera fait après", explique la maire de Canteleu.

En tant que mère de famille, Mme Boulanger s'est dite "pas inquiète" pour sa fille. "Je suis allée voir son école ce matin. En tant que maman je sais qu'elle peut y aller et qu'elle peut manger ce qu'il y a à la cantine", ajoute-t-elle.