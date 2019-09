publié le 29/09/2019 à 09:04

Le préfet de Normandie a assuré samedi 28 septembre que la qualité de l'air été normale à Rouen et ses environs, après l'impressionnant incendie d'une usine chimique. Les suies ne présentent pas de danger particulier.

En revanche, les produits agricoles non récoltés doivent être consignés en attendant les contrôles officiels. Pour le secrétaire général de la FNSEA en Seine-Maritime, à la tête d'une exploitation de 160 hectares à Cattenay, il faut décréter le gel des cultures. "Récolter des fourrages pour l'hiver qui contiennent des suies et les mettre dans un silo va provoquer une fermentation", explique-t-il.

L'agriculteur s'interroge : "Quid de ce que ça peut donner pour la consommation des animaux et les humains ? On n'est pas là pour empoisonner les gens.On se bat contre un principe de précaution, mais cette fois-ci, c'est nécessaire pour ne pas avoir un stock de l'année qui soit contaminé et qu'on ne puisse pas utiliser finalement".

Une autre question porte sur les incendies et la composition même des bâtiments de l'usine qui est partie en fumée. Jacky Bonnemains, président de l'ONG "Robin des bois" affirme qu'entre 6.000 et 8.000 mètres carrés de toitures sont composés avec de l'amiante. "Des fibres d'amiantes ont été dispersées sur et autour du site", conclut-il.