publié le 28/09/2019 à 17:58

Après le violent incendie qui s'est déclaré jeudi 26 septembre dans l'usine chimique Lubrizol à Rouen, la ville a été plongée sous une fumée noire, provocant des retombées de suie et de véritables dangers pour la santé de ses habitants. Pour venir en aide aux Rouennais, un groupe Facebook a été ouvert, intitulé Groupe soutien et hébergement pour les habitants de Rouen.



Sur cette page ayant déjà réuni plus de 3.000 personnes, les utilisateurs proposent d'héberger les personnes souhaitant quitter Rouen. Ainsi, des habitants des quatre coins de la France proposent leur logement aux Rouennais dans le besoin. Samedi, une carte interactive a été mise en place pour regrouper toutes les propositions d'hébergement.

Celle-ci regroupe les logements en fonction de leur localisation et précise le nombre de places adultes et enfants disponibles ainsi que les places pour de potentiels bébés ou même des animaux domestiques.