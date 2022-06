Impôts : qui peut encore adhérer au prélèvement mensuel ?

Il reste moins d'une semaine pour adhérer à la mensualisation de ses impôts. Les Français ont jusqu'au 30 juin pour demander un prélèvement mensuel en 2022. Ce mode de paiement permet de fractionner la somme due en 10 prélèvements mensualisés entre janvier et octobre. Dans ce cas , "la somme des prélèvements dus depuis le 1er janvier sera répartie en parts égales sur les 3 premiers prélèvements mensuels", indique le ministère de l'Économie, qui commenceront à partir du 15 juillet prochain.

N'importe quel contribuable peut demander ce type de prélèvement qui peut être appliqué à la taxe d'habitation, la contribution à l'audiovisuel public, les taxes foncières et les taxes assimilées. "Depuis l’entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, le paiement par prélèvement mensuel de l’impôt sur le revenu n’est plus possible", précise le ministère.

La démarche peut être effectuée depuis le site internet des impôts, l'application Impots.gouv ou encore par téléphone ou courrier auprès du Centre Prélèvement Service (CPS).

