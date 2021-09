Incidents techniques chez les services fiscaux. Les déclarations de revenus de centaines de milliers de contribuables n'ont pas été traitées à cause d'un important bug informatique. Ce dernier serait la conséquence d'une série d'incidents techniques liés à la crise sanitaire.

Si vous avez effectué votre déclaration sur le site impots.gouv.fr, vous ne devriez pas être concernés. Ce sont en revanche les contribuables qui déclarent leurs revenus sur le logiciel EDI, généralement utilisé par les cabinets d'experts-comptables, qui sont victimes de ce bug géant. Les artisans, commerçants et agriculteurs sont par conséquent les catégories les plus touchées, selon RMC qui a révélé l'information.

Parmi les problèmes relevés, la non prise en compte des changement du taux de prélèvement à la source, ou encore l'absence de remboursement conséquent de la part du Trésor public. Un expert-comptable à la COGEP Orléans, révèle que tous leurs clients sont concernés par ce bug. "On a donc 60.000 clients au sein du groupe qui sont bloqués", a-t-il affirmé à chez nos confrères.

Contactée par RMC, la Direction Générale des Finances (DGFIP) a confirmé ce bug et admet qu'environ un million de foyers fiscaux seraient concernés, sur 38 millions au total. En cause : plusieurs incidents techniques dont un incendie sur un des sites des impôts. La DGFIP prévoit un retour à la normale à partir de début octobre. Cela pourrait durer jusqu'à mi-décembre pour certains.